Região sofre com a falta de alimentosBashar Taleb/AFP

Especialistas da ONU afirmaram nesta terça-feira (9) que crianças estão morrendo de fome em Gaza e acusaram Israel, que está em guerra com o movimento islamista Hamas desde outubro, de efetuar uma "campanha de fome intencional e seletiva" no território palestino.



"Declaramos que a campanha de fome intencional e seletiva de Israel contra o povo palestino é uma forma de violência genocida e provocou fome em toda Gaza", afirmam 10 especialistas independentes da ONU em um comunicado.

A ONU não declarou oficialmente uma crise de fome na Faixa de Gaza, mas os especialistas, incluindo o relator especial da ONU sobre o direito à alimentação, Michael Fakhri, insistem que não se pode negar que haja uma.



"Trinta e quatro palestinos morreram de desnutrição desde 7 de outubro, a maioria crianças", disseram os especialistas, nomeados pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU, mas que não falam em nome das Nações Unidas.



Essa declaração foi imediatamente criticada pela missão de Israel na ONU em Genebra, que denunciou que "o senhor Fakhri, e muitos dos chamados 'especialistas' que se uniram à sua declaração estão tão acostumados a divulgar informação errada como a apoiar a propaganda do Hamas e a proteger a organização terrorista de ser investigada".

A guerra

O conflito entre Israel e o Hamas eclodiu após o ataque sem precedentes do grupo islamista em solo israelense, onde morreram cerca de 1.140 pessoas, a maioria civis, segundo um balanço da AFP baseado em dados oficiais israelenses.



Cerca de 250 pessoas foram sequestradas, segundo as autoridades israelenses. Em resposta, Israel prometeu "aniquilar" o Hamas, no poder desde 2007 em Gaza, e lançou uma ofensiva aérea e terrestre contra este território estreito e sitiado.



Os bombardeios israelenses acontecem diariamente. A maioria das vítimas são mulheres e menores, segundo o Ministério da Saúde do Hamas, classificado como "organização terrorista" por Israel, Estados Unidos e União Europeia. O conflito também aumentou as tensões entre Israel e os Territórios Palestinos.

