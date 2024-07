Cobra saiu do vaso sanitário - Reprodução

Cobra saiu do vaso sanitárioReprodução

Publicado 09/07/2024 10:07

Uma mulher que vive em Barmer, na Índia, teve uma surpresa nada agradável ao entrar em seu banheiro. Ela se deparou com uma cobra-real quando abriu seu vaso sanitário.

Após o susto, ela acionou Mukesh Mali, um resgatador profissional, que compartilhou o vídeo da retirada do animal em suas redes sociais. O homem usou uma ferramenta para atrair a cobra e, enfim, capturá-la. Confira:





A imagem mostra que Mukesh manteve distância da serpente durante a operação, que aconteceu na sexta-feira (28). Ele explicou que o clima quente e chuvoso do país nesta época do ano contribui para o aumento de ocorrências do tipo.

O especialista já realizou mais de 7 mil resgates. Ele recomenda que as pessoas não tentem removê-la por conta própria, mas sim que acionem especialistas para realizar o trabalho de forma segura.

Originária da África Subsaariana e da Índia, a cobra-real é conhecida justamente por ser uma das mais venenosas do mundo.