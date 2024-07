O caso aconteceu em um aeroporto no sul do Irã - Reprodução / Redes sociais

Publicado 09/07/2024 16:05 | Atualizado 09/07/2024 16:08

O mecânico Abolfazl Amiri morreu após ser sugado pelo motor de um avião no aeroporto Chabahar Konarak, no Irã. A fatalidade aconteceu porque ele tentou recuperar uma ferramenta que havia esquecido próximo à turbina após manutenção e voltou para pegá-la por uma área de segurança, mas os dispositivos estavam ligados para um teste.

A informação é do jornal alemão "Bild". Apesar dos bombeiros terem chegado rapidamente para apagar o fogo que foi gerado, apenas os restos do corpo de Amiri foram resgatados. O veículo é do modelo Boing 737-500, da Varesh Airline, companhia de voos domésticos iranianos.

Uma investigação para apurar o episódio, que aconteceu na última quarta-feira (3), foi iniciada pelas autoridades do país.