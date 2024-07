Metrô da Cidade do México - Reprodução / Redes sociais

Publicado 09/07/2024 15:18 | Atualizado 09/07/2024 15:39

A criadora de conteúdo adulto Verônica Melendes Coronado, conhecida como Luna Bella, gravou vídeos mantendo relações sexuais com atores vestidos de policiais dentro de um vagão de metrô na Cidade do México, capital do México, com passageiros em volta. Os registros seriam publicados na plataforma "OnlyFans", onde ela é uma das maiores do seu país. A cena tomou os jornais mexicanos e gerou indignação na internet.

A concessionária que administra o metrô da cidade disse, por meio de comunicado, respeitar a liberdade de expressão, mas condenou veementemente o uso da utilização de suas instalações para gerar popularidade de contas particulares. Ela anunciou que a vigilância será aumentada, especialmente em horários noturnos, segundo o jornal "El Universal".

Internautas mexicanos seguem pressionando a empresa nas redes sociais, apesar do episódio ter acontecido no último sábado (6). "Não me sinto segura sabendo que qualquer homem ou mulher pode se masturbar na minha frente ou de qualquer pessoa [no metrô] porque está exercendo sua 'liberdade de expressão'", afirmou uma pessoa.

Pessoas relembraram um caso de um cidadão que foi retirado do vagão do metrô por ter entrado com seu cachorro no último mês de abril. As duas situações foram comparadas. "Caso alguém entre com o cão, sairá, mas a mulher que foi gravar os vídeos, eles deixaram como se nada tivesse acontecido e sem nenhuma sanção", lembrou um usuário. Luna Bella tem 32 anos e possui mais de 2,7 milhões de seguidores nas redes sociais.