Yulia Navalnaya é viúva do opositor russo Alexei Navalny - AFP

Yulia Navalnaya é viúva do opositor russo Alexei NavalnyAFP

Publicado 09/07/2024 14:18 | Atualizado 09/07/2024 14:19

Um tribunal russo anunciou nesta terça-feira, 9, que emitiu uma ordem de prisão contra a opositora em exílio Yulia Navalnaya, viúva de Alexei Navalny, acusada de "participação em um grupo extremista".

"Yulia Borisovna [Navalnaya] evitou a investigação preliminar, razão pela qual foi incluída na lista de pessoas procuradas", declarou a assessoria de imprensa dos tribunais de Moscou no Telegram.

O tribunal de Basmanny, na capital russa, também ordenou a prisão provisória da opositora, que mora no exterior. A viúva de Navalny prometeu que assumiria a atividade política de seu marido, inimigo do presidente russo Vladimir Putin, após sua morte em uma prisão no Ártico , sob circunstâncias sombrias, em fevereiro de 2024.