Antonio Meneses mora com a família na Suíça - Reprodução / Instagram

Antonio Meneses mora com a família na SuíçaReprodução / Instagram

Publicado 09/07/2024 13:50 | Atualizado 09/07/2024 14:01

O violoncelista brasileiro Antonio Meneses anunciou, por meio de suas redes sociais, que foi diagnosticado com um tipo agressivo de tumor cerebral, chamado de glioblastoma multiforme, no último mês de junho. Ele está recebendo cuidados paliativos na Suíça, onde vive junto com a família, e cancelou sua agenda de concertos e aulas.

Antonio Meneses nasceu em 23 de agosto de 1957 no Recife, tem 66 anos e já colaborou com algumas das mais importantes orquestras e maestros do mundo. Ele participou do reconhecido Beaux-Arts Trio entre 1998 e 2008 e atuou, em dupla, com músicos como os pianistas Menahem Pressler e Maria João Pires. É vencedor dos concursos de Munique e Tchaikovsky.

Fãs do artista e pessoas do meio musical lamentaram a notícia na publicação feita no Instagram, no último domingo (7). O também violonista Elton Cello enviou forças. "Antônio, você é nossa inspiração! Eu e minha família estamos orando por você", disse. "Saiba que estamos todos em oração, emanando as vibrações mais positivas e amorosas para sua recuperação", afirmou um fã.

Sobre o tumor

Ainda não existem muitas informações sobre as causas do glioblastoma multiforme, que é um dos mais comuns tumores malignos, embora a exposição a radiações ionizantes tem sido associada à doença. Os sintomas variam de acordo com a localização dele no cérebro. O tratamento pode ser feito por quimioterapia ou radioterapia.