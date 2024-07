Presidente da Rússia, Vladimir Putin, com o presidente da China, Xi Jinping - AFP

Presidente da Rússia, Vladimir Putin, com o presidente da China, Xi JinpingAFP

A China anunciou que realiza exercícios militares com a Rússia no sul do seu território nesta sexta-feira (12), um dia após a reunião de cúpula da Otan na qual o Japão alertou para a aproximação entre Moscou e Pequim.

Os chamados "Joint Sea-2024" começaram "no início de julho" e continuarão até meados deste mês, indicou o Ministério da Defesa chinês. As manobras, marítimas e aéreas, são realizadas em torno de Zhanjiang, cidade da província de Guangdong.

Segundo o ministério, os exercícios "demonstram a determinação e capacidades de ambas as partes para enfrentar" "ameaças à segurança marítima e preservar a paz e estabilidade global e regional".

O anúncio de Pequim coincide com o fim da cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), em Washington, na qual os aliados reafirmaram na quinta-feira seu apoio à Ucrânia contra a invasão russa.

Tanto a China como a Rússia, que se reaproximaram nos últimos anos, mantêm relações hostis com a aliança militar liderada pelos Estados Unidos.

Os líderes da Otan expressaram preocupação com a ajuda da China à Rússia em sua guerra contra a Ucrânia. Em resposta, Pequim pediu à aliança que pare de incitar confrontos entre blocos.

O Japão destacou nesta sexta-feira que as atividades militares conjuntas da China e da Rússia perto do seu território levantam preocupações com a sua "segurança nacional".