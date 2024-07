Equipes de resgate procuram sobreviventes no local do deslizamento - AFP

Publicado 12/07/2024 09:11

Mais de 60 pessoas estão desaparecidas no centro do Nepal após um deslizamento de terra que arrastou dois ônibus para um rio, anunciaram as autoridades nesta sexta-feira (12).



Dezenas de socorristas trabalham na região e procuram sobreviventes do incidente, que aconteceu no distrito central de Chitwan, afirmou Khimananda Bhusal, funcionário do governo local, à AFP.