A cadela na caverna (à esq.), e com o explorador Jesse Rochette (à dir.) - Reprodução / Internet

Publicado 12/07/2024 16:20

Uma visita a uma caverna no oeste do estado da Virgínia, nos Estados Unidos, por um grupo de exploradores no último domingo (7), se transformou em uma missão de resgate quando eles encontraram uma cadela a cerca de 12 a 15 metros de profundidade. Após o resgate realizado pelo grupo, o animal foi levado para um abrigo, onde está se recuperando, informou a CBS News.

Dave Jackson e Jesse Rochette, da CaveSim, uma empresa educacional de simuladores de cavernas com sede no estado do Colorado, viajaram no domingo para Narrows, no condado de Giles, para explorar cavernas gigantes com um casal local, Jackson contou à CBS News. Quando o primeiro membro do grupo começou a descer a caverna, que tinha formato de funil, ele avistou a cadela e gritou para o restante do grupo avisando.

Jesse Rochette, que se diz apaixonado por cachorros, desceu em seguida, segurando um pedaço de salame para chamar a atenção do animal, que se aproximou imediatamente. A cadela estava tremendo e o grupo a envolveu em cobertores, almofadas de espuma e tudo que puderam encontrar, incluindo o capuz de uma jaqueta velha que estava na caverna. Depois, ele a levou a beber água, primeiro fazendo-a lamber a água de seus dedos, depois abaixando a mão até que ela estivesse bebendo da tigela.

Dave Jackson contou à CBS News que já havia feito aulas de treinamento e participado de alguns resgates, mas nunca envolvendo um animal. "Todos nós carregamos um pequeno equipamento de resgate conosco", disse. O grupo juntou o que tinha para realizar o resgate, improvisando um arreio para cães com uma lona e uma correia e montando um sistema para puxar o cão amarrado em Rochette, explicou. O resgate levou cerca de três horas.

"No momento em que ela tocou o chão, a língua saiu. Você podia dizer que era uma animação muito clara por ela estar fora daquela situação", disse Rochette à WDBJ-TV, afiliada da CBS. O dono da propriedade não reconheceu a cadela, então o grupo a levou para um hospital veterinário e depois a deixaram no abrigo de animais do condado de Giles, onde ela se recupera bem.

Em uma publicação no Facebook na segunda-feira, 8, o abrigo afirmou que a cadela, apelidada de Sparsy, era "um milagre vivo", e que eles não sabiam o que esperar quando souberam de sua situação pela primeira vez. "Ontem, recebemos uma ligação sobre um cachorro que caiu em uma caverna em Narrows. Para ser honesto, não sabíamos como seriam as próximas horas ou mesmo minutos", disse o abrigo.

Segundo a CBS News, a cadela não tinha ossos quebrados. Ela não conseguia usar bem as patas traseiras sem assistência quando chegou ao abrigo, mas a expectativa era que ela estivesse de pé e se movimentando em alguns dias com um trabalho envolvendo medicação, descanso e boa nutrição.

Na quarta-feira, 10, o abrigo publicou uma atualização sobre o estado de saúde da cadela. "Sparsy está de pé e em movimento. Ela toma os remédios como uma campeã e come como se não houvesse amanhã. As despesas médicas dela foram cobertas graças à nossa incrível comunidade. Ainda não encontramos o dono dela. Se continuar a progredir tão rapidamente, ela estará pronta para um novo lar em pouco tempo", diz a publicação.