Escola desaba e deixa pelo menos 16 alunos mortos na NigériaReprodução

Publicado 12/07/2024 12:36

Pelo menos 16 estudantes morreram nesta sexta-feira (12) no desabamento de uma escola no centro da Nigéria, informou um correspondente da AFP que visitou os hospitais.

As autoridades informaram neste momento que "vários estudantes" morreram quando a escola Saint Academy, localizada no distrito de Jos North, no estado de Plateau, desabou.

O jornalista da AFP viu cinco corpos no necrotério de um hospital e onze em outra unidade e informou que todos usavam uniformes escolares.