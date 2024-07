Mais de 38 mil mortes foram registradas em Gaza desde o início da guerra - AFP

Publicado 12/07/2024 09:52

A agência de Defesa Civil palestina anunciou nesta sexta-feira (12) que encontrou quase 40 corpos em dois bairros da Cidade de Gaza, de onde as tropas israelenses se retiraram. Na quinta-feira (11), outros 60 cadáveres haviam sido encontrados em outra região "Até agora, cerca de 40 mártires foram encontrados nos bairros de Tal al Hawa e Al Sinaa", no sudoeste da Cidade de Gaza, disse à AFP o porta-voz da Defesa Civil, Mahmmud Bassal.Dezenas de corpos também foram encontrados "nas ruas e entre escombros". O Exército israelense não confirmou sua retirada destes bairros da Cidade de Gaza. De acordo com o Ministério da Saúde do Hamas, mais de 38 mil pessoas morreram na região desde o início da guerra.