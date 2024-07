Situação aconteceu no bairro de Shujaiya - Omar Al-Qattaa/AFP

Publicado 11/07/2024 12:47

A Defesa Civil da Faixa de Gaza, território palestino governado pelo Hamas, afirmou nesta quinta-feira (11) que encontrou cerca de 60 corpos no bairro de Shujaiya, depois que o Exército israelense decretou o fim de uma intensa ofensiva de duas semanas nesta área.

Após a retirada das forças israelenses do bairro de Shujaiya, na Cidade de Gaza, "as equipes da Defesa Civil, junto com os moradores, conseguiram recuperar até agora cerca de 60 mártires", disse em comunicado o porta-voz da instituição, Mahmud Basal.

Essas pessoas foram encontradas nos escombros deste bairro no leste da cidade, que se transformou em uma "zona de catástrofe", segundo o porta-voz. "85% dos edifícios [do bairro] são inabitáveis", declarou, além das infraestruturas que foram "destruídas".

O Exército israelense anunciou na quarta-feira à noite que "terminou" sua ofensiva em Shujaiya, palco desde 27 de junho de intensos combates que obrigaram dezenas de milhares de pessoas a fugir.

Com esta operação, foi possível desmantelar oito túneis e matar "dezenas de terroristas", segundo o Exército.

A guerra em Gaza eclodiu em 7 de outubro, quando milicianos islamistas mataram 1.195 pessoas, na maioria civis, e sequestraram 251 no sul de Israel, segundo um levantamento da AFP baseado em dados oficiais israelenses.

Em resposta, Israel prometeu "aniquilar" o Hamas e lançou uma ofensiva no território palestino que já matou 38.295 pessoas, também civis em sua maioria, segundo o Ministério da Saúde do Hamas.