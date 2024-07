Jogadores foram detidos na segunda-feira (8) - AFP

Publicado 11/07/2024 12:26

Os dois jogadores de rugby franceses acusados de estupro e agressão física na Argentina foram transportados nesta quinta-feira (11) da sede da Interpol em Buenos Aires, onde estavam detidos desde segunda-feira, para Mendoza, onde teriam ocorrido os incidentes, segundo um porta-voz do governo provincial.

Os atletas saíram com uma comitiva policial com várias motos e veículos da sede da divisão Interpol da Polícia Federal argentina com destino a Mendoza, 1.000 quilômetros a oeste, para se apresentarem ao Ministério Público e serem submetidos a exames médicos, confirmou um jornalista da AFP no local.

O chefe de imprensa do Ministério da Segurança de Mendoza, Javier García, confirmou à AFP que os detidos serão transportados por via terrestre, em uma viagem com duração entre 12 e 15 horas.

Hugo Auradou, de 20 anos, e Oscar Jegou, de 21, foram detidos na segunda-feira em Buenos Aires, dois dias depois de disputarem um amistoso contra a Argentina naquela cidade.

O incidente teria ocorrido na noite de sábado para domingo, no Hotel Diplomático de Mendoza, onde estavam hospedados jogadores e comissão técnica para o primeiro treino contra os 'Pumas', como é conhecida a seleção argentina.

A advogada da denunciante, Natacha Romano, afirmou à AFP na quarta-feira que Auradou convidou a mulher para tomar um drink em seu quarto depois de encontrá-la em um bar. No cômodo, ele e Jegou supostamente a estupraram e espancaram com "violência feroz".

Em comunicado, a Federação Francesa de Rugby (FFR) declarou que os atletas "confirmaram que tiveram relações sexuais com a jovem durante a noite, mas negaram firmemente qualquer forma de violência".

O advogado de defesa, Rafael Cúneo Libarona, disse à AFP que tinha "provas concretas" que demonstravam que houve consentimento.