Apple permitiu que serviços de carteira digital e pagamentos móveis de terceiros usem a tecnologia por trás de seu aplicativo Apple PayReprodução / Internet

Publicado 11/07/2024 12:03

A União Europeia avaliou (UE) que decisão da Apple de permitir que serviços de carteira digital e de pagamentos móveis de terceiros usem a tecnologia por trás de seu aplicativo Apple Pay atende plenamente preocupações de autoridades do bloco de que o fabricante do iPhone vinha prejudicando a concorrência na região.

Em comunicado, a Comissão Europeia, o braço executivo da UE, disse nesta quinta-feira (11) que a Apple se comprometeu a respeitar as regras antitruste do bloco no que diz respeito a pagamentos móveis.

"A partir de agora, os concorrentes poderão competir efetivamente com o Apple Pay para pagamentos móveis com o iPhone em lojas", disse a comissária da UE para concorrência, Margrethe Vestager. "Assim, consumidores terão uma gama mais ampla de carteiras móveis seguras e inovadoras para escolher," acrescentou.