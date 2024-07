Momento em que a passageira morde o comissário de bordo, arrancando um pedaço do uniforme - Reprodução / Vídeo

Publicado 11/07/2024 11:29 | Atualizado 11/07/2024 11:31

Uma passageira gerou confusão em um voo de Miami a Nova Jérsei, nos Estados Unidos, e mordeu um comissário de bordo, arrancando pedaços do seu uniforme, enquanto estava sendo contida. A desordem forçou um pouso de emergência na cidade de Orlando. A informação é do portal americano "TMZ".

O motivo para o início da briga, que aconteceu na última terça-feira (9), não foi revelado. No vídeo, é possível ver que as mãos da mulher chegaram a ser amarradas com uma abraçadeira, quando ela usou a boca para arrancar parte da vestimenta do tripulante.

Ela questiona o porquê de estar sendo imobilizada e grita para outra passageira mandando-a "voltar para a Rússia". Segundo o site, o voo foi atrasado três horas e meia e a tripulação precisou ser trocada. Outra parte da gravação mostra a passageira detida pela polícia.

Em nota ao "TMZ", um funcionário da United Airlines se manifestou sobre o ocorrido. "O voo 762 da United de Miami para Nova Jérsei parou em Orlando na noite desta terça-feira depois que uma passageira se tornou agressiva e perturbadora. Nossos comissários de bordo trabalharam para acalmar a situação e proteger outros passageiros. Após pousar em Orlando, policiais foram ao avião e a passageira foi removida", afirmou.