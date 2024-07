Apatossauro tem cerca de 20 metros - Stephane de Sakutin/AFP

Apatossauro tem cerca de 20 metrosStephane de Sakutin/AFP

Publicado 11/07/2024 09:38

O esqueleto do maior dinossauro já colocado à venda será leiloado no dia 16 de novembro na França, por um preço estimado entre 3 e 5 milhões de euros (17,5 e 29,5 milhões de reais na cotação atual).

O apatossauro, herbívoro com cerca de 20 metros de comprimento e 20 toneladas em vida, tem mais de 75% de seus ossos originais e foi encontrado no Wyoming, Estados Unidos, em 2018."Aqui temos o maior e mais dócil dos dinossauros, o primeiro ícone do Jurassic Park", explicou à AFP Olivier Collin du Bocage, leiloeiro da Drouot que faz a venda junto com a casa Barbarossa.O fóssil, batizado de Vulcain, estará exposto a partir deste sábado (13) na estufa do castelo Dampierre-en-Yvelines, nos arredores de Paris, onde se hospedaram os reis Luís XIII, Luís XIV e Luís XV.A escavação foi financiada por um investidor francês e o fóssil, composto por 300 ossos, foi enviado à França para tratamento."Recebemos grandes blocos de rocha, alguns pesavam mais de uma tonelada", disse Nicolas Tourment, fundador e diretor do Laboratório Paleomoove, encarregado da restauração.O fóssil, com cerca de 150 milhões de anos, possui uma protuberância na base da cauda, provavelmente resultado da mordida de um predador. O contrato de venda determina que o futuro proprietário deve permitir que paleontólogos tenham acesso ao fóssil para que possam estudá-lo.