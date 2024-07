Emmanuel Macron, presidente da França - AFP

Publicado 11/07/2024 12:24

A esquerda francesa, que ganhou as eleições legislativas sem maioria absoluta, criticou nesta quinta-feira, 11, a recusa do presidente Emmanuel Macron de formar governo até que se construa uma "maioria sólida" no Parlamento e exigiu que se nomeie um primeiro-ministro procedente de suas fileiras.Em uma carta ao povo publicada na imprensa francesa na quarta-feira, o mandatário afirmou que "ninguém venceu" as eleições realizadas no domingo , 7, e pediu a todas as forças políticas "que se identificam com as instituições republicanas (...) construírem uma maioria sólida, necessariamente plural, para o país".Macron disse que tomará uma "decisão sobre a nomeação do primeiro-ministro" quando as forças políticas tiverem "forjado (...) compromissos", o que significa dar a elas "um pouco de tempo".O dirigente centrista dissolveu a Assembleia Nacional e convocou de maneira antecipada as legislativas depois da vitória da ultradireita francesa nas eleições europeias de 9 de junho. Nenhum partido ou coalizão obteve maioria absoluta, de 289 deputados, na nova Assembleia Nacional.A Nova Frente Popular (NFP), uma aliança que inclui ecologistas, socialistas, comunistas e a esquerda radical, ficou em primeiro lugar com entre 190 e 195 assentos, a aliança de centro-direita de Macron obteve ao redor de 160 e a extrema direita mais de 140.Ante a incerteza, o presidente pediu ao seu primeiro-ministro, Gabriel Attal, que continue no cargo "por enquanto" para "garantir a estabilidade" do país, que receberá de 26 de julho a 11 de agosto os Jogos Olímpicos.Várias figuras da direita e do centro apoiam a posição de Macron, entre elas, o presidente do Senado, Gérard Larcher, que avalia que a formação do novo governo pode ser esticada até o "início de setembro".