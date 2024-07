Milhares de pessoas foram à Praça da República, em Paris, acompanhar a apuração das eleições legislativas - AFP

Publicado 07/07/2024 22:04

O Ministério do Interior da França divulgou os dados definitivos da apuração dos votos do segundo turno das eleições legislativas no país, realizado neste domingo (7), segundo o jornal francês Le Monde. A coligação de esquerda Nova Frente Popular (NFP) ficou em primeiro lugar, com 182 assentos da Assembleia Nacional. A coalização centrista do presidente Emmanuel Macron, Juntos, vem em seguida, com 168 cadeiras.

A extrema direita, representada pela Reunião Nacional e aliados, ficou com 143 assentos. Segundo o levantamento do Le Monde, com base nos dados do ministério, os Republicanos terão 45 assentos, outros partidos de direita, 15, outras legendas de esquerda, 13, outros de centro, seis, regionalistas, quatro, e "diversos", um

São 577 assentos no total. Nenhum partido ou aliança conseguiu maioria absoluta.