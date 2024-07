Uma investigação foi aberta para esclarecer as circunstâncias do acidente - Reprodução

Publicado 12/07/2024 12:26

Um avião de transporte regional Sukhoi Superjet-100 caiu nesta sexta-feira, 12, a sudeste de Moscou durante um voo de teste sem passageiros em que morreram os seus três pilotos, informaram as agências russas.



O avião caiu em uma zona arborizada e explodiu ao atingir o solo, "segundo informações preliminares, três pilotos morreram", afirmaram os serviços de emergência, citados pela agência Ria Novosti.



A aeronave, que realizava um voo de teste, pertencia à gigante do gás Gazprom, informou a agência estatal Tass, citando serviços de resgate, e se dirigia ao aeroporto de Vnukovo, em Moscou.



Segundo a Agência Federal de Aviação Civil Russa, Rossaviatsia, não havia passageiros a bordo. A Comissão de Investigação anunciou a abertura de uma investigação criminal para esclarecer as circunstâncias do acidente.



O Sukhoi Superjet-100, lançado em 2011, é a primeira aeronave civil projetada na Rússia desde a queda da URSS em 1991, mas sua reputação foi manchada por vários acidentes.



Suas vendas no exterior são quase nulas devido, entre outras coisas, aos altos custos de manutenção e aos problemas técnicos recorrentes.