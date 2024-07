Acidente com o jato de guerra aconteceu nesta sexta-feira (12) - Reprodução / X

Publicado 12/07/2024 14:49

Um jato de guerra das Forças Armadas da Polônia caiu e explodiu durante um treinamento em comemoração aos 30 anos da Brigada de Aviação Naval local, causando a morte do piloto. A fatalidade aconteceu nesta sexta-feira (12), em uma base militar na cidade de Gnydia, na costa polonesa. As causas do acidente ainda serão apuradas.

Kolejne nagranie z katastrofy wojskowego samolotu. pic.twitter.com/98yk4f3Xft — Remiza.pl (@remizacompl) July 12, 2024

O homem que diria o veículo, conhecido como Robert Jet, era considerado um dos dois mais experientes motoristas aéreos do país, segundo o general Ireneusz Nowak, inspetor da Força Aérea, e não tentou ejetar, conforme relatou o site "Newsweek".

O órgão militar se solidarizou com os conhecidos de Robert. "O Comandante Geral das Forças Armadas expressa as suas sinceras condolências aos familiares e familiares do falecido, bem como ao comando, pilotos, soldados e funcionários da 41ª Base de Treino Aéreo de Dublin”, diz o comunicado.