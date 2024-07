Mulher anda por escombros do café atingido por explosão - Hassam Ali Elmi/AFP

Publicado 15/07/2024 07:40 | Atualizado 15/07/2024 07:41

Nove pessoas morreram em uma explosão com carro-bomba que destruiu neste domingo (14) um café movimentado em Mogadíscio durante a transmissão da final da Eurocopa, informaram nesta segunda-feira (15) algumas fontes das forças de segurança da Somália.

"Um veículo repleto de explosivos provocou a explosão devastadora no restaurante. Confirmamos nove civis mortos e 20 feridos na explosão", afirmou Mohamed Yusuf, da Agência Nacional de Segurança.Algumas horas antes, as autoridades haviam anunciado um balanço de cinco mortos no ataque contra o Top Coffee Restaurant de Mogadíscio.A agência estatal de notícias do país informou que fontes policiais atribuíram o atentado a "terroristas Kharijite", termo utilizado pelas autoridades para fazer referência ao grupo jihadista Al Shabab, ligado à Al-Qaeda.O café estava cheio de pessoas que assistiam à final da Eurocopa, segundo a imprensa local, que mostrou uma grande bola de fogo e colunas de fumaça no local. A polícia isolou a área, próxima do complexo do palácio presidencial chamado de Vila Somália, que estava lotado no momento da explosão.O Al Shabab trava há mais de 17 anos uma rebelião sangrenta contra o frágil governo federal da Somália, com bombardeios em Mogadíscio e outras partes do país.