Elon Musk, empresário multibilionário do ramo da tecnologiaAlain Jocard/AFP

O empresário Elon Musk anunciou que planeja destinar quase 45 milhões de dólares (245 milhões de reais na cotação atual) por mês para apoiar a campanha de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos, informou o Wall Street Journal.



As doações de Musk serão direcionadas a um grupo político chamado America PAC, concentrado em promover o registro de eleitores, o voto antecipado e por correio entre os moradores dos estados 'pêndulo' antes das eleições de novembro, segundo o jornal.



Musk é um dos maiores financiadores do novo fundo, grupo que também inclui o cofundador da Palantir, Joe Lonsdale; a ex-embaixadora dos Estados Unidos no Canadá Kelly Craft e os investidores em criptomoedas Tyler e Cameron Winklevoss.



O fundador da Tesla anunciou oficialmente o apoio a Trump no sábado, depois que o ex-presidente sobreviveu a uma tentativa de assassinato em um comício em Butler, Pensilvânia.



Com uma fortuna líquida avaliada em 250 bilhões de dólares (1,46 trilhão de reais), Musk se aproximou de Trump durante a campanha eleitoral de 2024.



Eles se reuniram em março durante um evento para doadores na residência do bilionário Nelson Peltz, na Flórida.

Embora as doações individuais de campanha nos Estados Unidos sejam limitadas a 3.300 dólares por pessoa, o sistema de financiamento de campanhas permite que megadoadores políticos contribuam para fundos conhecidos como comitês de ação política, ou "PAC", que apoiam os candidatos.