Candidato a vice-presidente de Trump, J.D Vance, senador do estado de Ohio - Reprodução/Redes Sociais

Candidato a vice-presidente de Trump, J.D Vance, senador do estado de OhioReprodução/Redes Sociais

Publicado 15/07/2024 17:19 | Atualizado 15/07/2024 17:22

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, informou nesta segunda, 15, que escolheu o senador J.D. Vance para integrar a chapa republicana como candidato a vice-presidente. O anúncio acontece em meio a Convenção Nacional do partido, que confirmará Trump como o postulante à presidência nas eleições de novembro.



Vance, de 39 anos, foi eleito ao Senado pelo Estado de Ohio em 2022. Antes, era mais conhecido por ter sido autor do livro Hillbilly Elegy, que rememora a trajetória da família dele em uma pequena cidade americana. Vance serviu no Corpo de Fuzileiros Navais dos EUA antes de firmar uma carreira em empresas de venture capital.

Trump também confirmou sua escolha na rede social Truth Social, onde afirmou que após longas reflexões, chegou a decisão que a pessoa mais adequada ao cargo é o senador J.D. Vance, do estado de Ohio.

No passado, Vance já foi um opositor ferrenho de Donald Trump. Em 2016, fez parte do movimento ''Never Trump'', acusando o candidato de ser perigoso e despreparado para o cargo. Sua esposa, Usha Chilukuri Vance, chegou a sugerir que ele poderia se tornar o ''Hitler americano''. Porém, após conhecer Trump em 2021, o senador mudou sua opinião e passou a ser um dos maiores aliados do empresário republicano.

*Com informações do Estadão Conteúdo