Trump faz primeira aparição pública em convenção do partido após atentadoAFP

Publicado 16/07/2024 07:54 | Atualizado 16/07/2024 07:56

Estados Unidos - O ex-presidente dos EUA, Donald Trump, fez a sua primeira aparição pública na noite desta segunda-feira, 15, após o atentado sofrido há dois dias durante comício na Pensilvânia. No palco da Convenção Nacional do Partido Republicano, o magnata exibiu um curativo na orelha direita enquanto comemorava a oficialização da candidatura às eleições presidenciais de novembro.

Trump foi ovacionado pelos fiéis da sigla, mas não discursou. Ainda no evento, o senador por Ohio J.D. Vance foi escolhido como vice na chapa republicana.

Ao subir no palco da convenção, o ex-presidente acenou para os seus apoiadores e ergueu o punho, assim como fez no comício do último sábado, 13, após o ataque. Em reposta, o público gritou: "nós temos Trump". A multidão também gritava "Lute! Lute! Lute" e levantava os punhos.

Trump disse "obrigado" e se acomodou em um camarote com alguns de seus filhos e o senador J.D. Vance. Ele deve aceitar formalmente a indicação do partido em um discurso no horário nobre na próxima quinta-feira, 18.

O clima de celebração na convenção contrastou com a tensão vigente no país desde sábado, quando Trump O presidente do partido, Michael Whatley, escolhido a dedo por Trump, pregou união entre os correligionários e atacou o presidente Joe Biden e os democratas. O senador por Wisconsin Ron Johnson também fez críticas pesadas a Biden. "Suas políticas são um claro e presente perigo para a América, para nossas instituições, nossos valores e nosso povo", afirmou o parlamentar.O clima de celebração na convenção contrastou com a tensão vigente no país desde sábado, quando Trump sofreu uma tentativa de assassinato durante um comício em Butler (Pensilvânia). Alvejado por tiros, o ex-presidente sofreu apenas um ferimento na orelha . O atirador, Thomas Matthew Crooks , de 20 anos, foi morto na sequência.





A nomeação de Trump aconteceu no mesmo dia em que Os tiros também provocaram a morte de Corey Comperatore, um bombeiro de 50 anos, que acompanhava o comício. Além disso, outros dois espectadores, também do sexo masculino, foram socorridos em estado grave e encaminhados ao hospital. Todas as vítimas são adultas.A nomeação de Trump aconteceu no mesmo dia em que Biden concedeu outra entrevista a um canal de televisão. O democrata, de 81 anos, procurou demonstrar que tem capacidade de servir ao país por mais quatro anos, apesar da fragilidade que tem demonstrado.

*Com informações do Estadão Conteúdo