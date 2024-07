Comício de Trump é interrompido após sons de tiros, na Pensilvânia - AFP

Donald Trump, se pronunciou pela primeira vez após o O candidato republicano à presidência americana,, se pronunciou pela primeira vez após o atentado que sofreu durante um comício, em Butler, na Pensilvânia, neste sábado (13). De acordo com Trump, o tiro atingiu um pedaço superior da orelha direita. Ele afirmou, ainda, que sentiu a bala "rasgando" a pele.

"Eu levei um tiro que atingiu o pedaço superior da minha orelha direita. Eu soube imediatamente que algo estava errado quando ouvi um zumbido, tiros e imediatamente senti a bala rasgando a pele. Sangrou muito, e aí me dei conta do que estava acontecendo", escreveu em sua rede social.

Trump também agradeceu ao serviço secreto americano e à polícia local pela rápida reação durante o ataque. Ainda na mensagem, o candidato mandou condolências para a família do espectador que foi morto no comício e também à família da outra pessoa que ficou gravemente ferida.

Ataque em comício

O ex-presidente americano foi retirado do palco após disparos serem ouvidos. Em imagens gravadas durante o comício, é possível ver o político sendo protegido por agentes do Serviço Secreto segundos depois de uma série de disparos. Após cair no chão, o ex-presidente foi visto com sangue na orelha direita, enquanto era cercado por agentes do serviço secreto, que o escoltaram de punho erguido para fora do local, diante de uma plateia cheia de apoiadores. Após o evento, o FBI afirmou que Trump 'está a salvo'.

O atirador que tentou atingir o ex-presidente Donald Trump morreu. A informação foi divulgada por veículos internacionais, como o "Washington Post". Além dele, um espectador também teria vindo a óbito. "O promotor público do condado de Butler, Richard Goldinger, disse que duas pessoas estão mortas, incluindo um aparente atirador", informou o "The Washington Post".