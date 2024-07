Presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador - AFP

"Ajuda muito, é algo que se deve fazer. (...) Acredito que com o ocorrido, que é muito lamentável, merece uma reflexão", disse o governante esquerdista ao ser perguntado sobre o tema em coletiva de imprensa matutina.



López Obrador pediu a Trump e ao presidente norte-americano que regulem a venda no país vizinho, que, assim como a posse de armas, é livre sob o amparo da segunda emenda da Constituição.



O presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, pediu aos Estados Unidos nesta terça-feira, 16, que regulem a venda de armas após a tentativa de assassinato contra Donald Trump

Obrador acrescentou que isso seria um primeiro passo, pois considera que os Estados Unidos vivem uma "decomposição social" que deve ser resolvida desde a raiz.

Atentado

O ex-presidente norte-americano foi retirado do palco após disparos serem ouvidos. Um dos tiros acertou de raspão a orelha de Trump, que foi então protegido por seus guarda-costas.

Segundo o FBI, o autor dos disparos identificado como Thomas Matthew Crooks , de 20 anos, foi morto no local. Os tiros também provocaram a morte de um homem que acompanhava o comício. Além disso, outros dois espectadores, também do sexo masculino, foram socorridos em estado grave e encaminhados ao hospital. Todas as vítimas são adultas.

Segundo o órgão de investigação dos EUA, o atirador vivia no distrito de Bethel Park, na Pensilvânia. As autoridades afirmaram que coletaram amostras de DNA para identificá-lo. Ele morava a cerca de 70 km do local do atentado, e estava registrado no sistema eleitoral do estado como republicano.

De acordo com o serviço secreto, ele atirou do telhado de uma fábrica a mais de 130 metros do palco do Butler Farm Show, evento realizado há mais de 70 anos.

A polícia recuperou um fuzil AR-15 semiautomático no local do atentado, segundo a Associated Press. As autoridades acreditam que o atirador agiu sozinho. Ainda assim, a investigação tentará identificar se outras pessoas estão envolvidas no crime. O FBI afirmou que a motivação do atentado contra o ex-presidente ainda é desconhecida.

