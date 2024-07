Mike Dragich imobilizou jacaré dentro de quartel dos Bombeiros - Reprodução de vídeo

Mike Dragich imobilizou jacaré dentro de quartel dos BombeirosReprodução de vídeo

Publicado 17/07/2024 17:03

Quem diria, os bombeiros precisaram de ajuda para conter um mal-humorado jacaré na cidade americana de Jacksonville, no estado da Flórida (EUA). O animal invadiu o quartel e se abrigou debaixo de um caminhão. A solução encontrada foi chamar um 'profisssional' do ramo.

Assista ao vídeo aqui. O lutador de MMA Mike Dragich, que se apresenta nas redes como um caçador de jacarés licenciado, foi acionado pelos bombeiros e teve de lutar com o réptil de 2,4 metros, que vivia em um lago próximo ao quartel.

Dragich, também conhecido como Blue Collar Brawler (O lutador do colarinho azul, em português), acabou perseguindo o jacaré e o imobilizou como se estivesse em um octógono.

Ele lutou com o réptil e segurou seu focinho com as próprias mãos até que um bombeiro pudesse prendê-lo com fita adesiva.