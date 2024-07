Influente congressista democrata Adam Schiff pede a Biden que retire candidatura - AFP

Publicado 17/07/2024 15:58 | Atualizado 17/07/2024 16:00

O congressista Adam Schiff se tornou nesta quarta-feira (17) o democrata de maior peso até agora a pedir publicamente ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que retire sua candidatura à reeleição.

Em declaração ao Los Angeles Times, Shiff lhe pediu que "passe o bastão".

Schiff, um democrata importante no Congresso, elogiou Biden, mas disse que duvida que o mandatário de 81 anos possa derrotar seu rival republicano, Donald Trump, a quem qualificou de ameaça para "as bases" da democracia.

O californiano é um dos membros mais influetes do partido. Foi presidente do comitê de Inteligência da Câmara dos Representantes quando os democratas tinham a maioria em 2019 e se tornou famoso como promotor durante o primeiro julgamento de impeachment do então presidente Trump.

Schiff também manifestou a preocupação do partido com a saúde e a acuidade mental de Biden, sobretudo desde seu péssimo desempenho em um debate televisionado contra Trump em junho no qual ele ficou confuso várias vezes.

Mas Biden insistiu que tem a intenção de seguir na corrida, porque está convencido de que é a melhor pessoa para derrotar Trump.

As pesquisas mostram eleições bastante acirradas, mas com Trump na liderança nos principais estados-pêndulo, ou seja aqueles que se inclinam por um ou por outro partido em função dos candidatos.

Schiff disse que Biden foi “um dos presidentes mais consistentes da história” do país.

Mas “uma segunda presidência de Trump minará os próprios fundamentos de nossa democracia, e tenho sérias dúvidas de que o presidente possa derrotar Donald Trump em novembro”, acrescentou.

Biden deveria “garantir seu legado” ao se retirar da disputa, disse Schiff.