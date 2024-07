Abade Pierre, fundador da Emmaüs - Georges Bendrihem / AFP

Publicado 17/07/2024 11:57

O abade Pierre, fundador da associação de caridade internacional Emaús e que morreu em 2007, foi acusado de agressão sexual por várias mulheres, segundo um relatório publicado nesta quarta-feira (17) na França.



As agressões ocorreram supostamente entre o final dos anos 1970 e 2005, segundo o relatório independente encomendado pela Emaús Internacional, Emaús França e a Fundação Abbé Pierre.



O abade Pierre, cujo verdadeiro nome era Henri Grouès, morreu em 2007. Foi um ícone da luta contra a exclusão social e durante muitos anos a figura favorita dos franceses.



Devido à "denúncia de que o abade Pierre teria agredido sexualmente uma mulher", foi feito um trabalho interno por parte de uma consultoria independente, indicaram as três associações em um comunicado conjunto.



"Este trabalho permitiu coletar depoimentos de sete mulheres que denunciam comportamentos semelhantes a agressões sexuais ou assédio sexual cometidos pelo abade Pierre entre final dos anos 1970 e 2005", afirmaram as três organizações, detalhando que uma delas "era menor de idade no momento dos primeiros incidentes".



A Igreja católica francesa expressou sua "dor" na rede social X ao tomar conhecimento das declarações sobre agressões sexuais cometidas pelo abade Pierre contra várias mulheres. A Conferência Episcopal Francesa "deseja assegurar às vítimas sua profunda compaixão e sua vergonha de que tais atos possam ser cometidos por um sacerdote", afirmou, após as revelações.