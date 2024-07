Cápsula desenvolvida pela The Last Resort para morte assistida na Suíça - Arnd Wiegmann / AFP

Publicado 17/07/2024 12:40

A cápsula de morte assistida, Sarco, pode ser utilizada pela primeira vez no final do ano na Suíça, anunciou, nesta quarta (17), a organização promotora The Last Resort. A medida é legalizada no país em condições específicas. No entanto, a região foi abalada por uma polêmica em torno de uma invenção que permite às pessoas dar fim as próprias vidas.