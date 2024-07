Ex-presidente americano Donald Trump - AFP

Ex-presidente americano Donald TrumpAFP

Publicado 17/07/2024 18:51 | Atualizado 17/07/2024 18:55

O senador J.D. Vance atacou a imprensa em seu primeiro discurso público desde que se tornou candidato a vice-presidente dos EUA na chapa do ex-presidente americano Donald Trump.

Falando aos doadores em Milwaukee, não muito longe do local onde ocorre a Convenção Nacional Republicana, Vance disse que a verdade sobre Trump foi exposta no sábado, 13, depois que ele sobreviveu a uma tentativa fracassada de assassinato, se levantou, ergueu a mão no ar e disse: "Lute! Lute! Lute!"

Trump "literalmente levou um tiro - esteve a poucos milímetros de perder a vida a serviço deste país", disse Vance.

Mas em vez de ficar louco e zangado, acrescentou o senador, Trump "pediu a unidade nacional. Ele pediu calma. Ele mostrou liderança, meus amigos."

"A mídia continua dizendo que quer que alguém diminua a temperatura. Bem, Donald Trump levou um tiro e diminuiu a temperatura. Isso é o que um verdadeiro líder faz", acrescentou.