Diversas rodovias foram bloqueadas no paísAFP

Publicado 18/07/2024 15:12

Cinco ativistas ambientais da organização Just Stop Oil, incluindo o cofundador deste grupo, foram condenados nesta quinta-feira (18), em Londres, a quatro e cinco anos de prisão por organizarem manifestações que bloquearam uma rodovia nos arredores da capital inglesa em novembro de 2022.

"Cada um de vocês cruzou há algum tempo a linha que separa o militante ativo do fanático", declarou o juiz Christopher Hehir no julgamento. "Vocês se proclamaram os únicos árbitros do que deveria ser feito para combater a mudança climática", acrescentou.

Roger Hallam, um dos fundadores da Just Stop Oil (JSO) e da Extinction Rebellion, de 57 anos, foi condenado a cinco anos de prisão. "Você é o teórico. (...) Na minha opinião, você está no nível mais alto da conspiração", disse-lhe o magistrado.

Outros quatro ativistas, com idades entre 22 e 58 anos, foram condenados a quatro anos de detenção. Eles foram considerados culpados de conspirar para causar danos públicos.

Em uma reunião pela plataforma Zoom, eles concordaram, em novembro de 2022, em organizar uma manifestação que perturbaria o trânsito na rodovia M25 em torno de Londres. Dezenas de militantes da JSO participaram desta ação durante quatro dias consecutivos. A polícia teve que parar o trânsito.

De acordo com a acusação, estes protestos custaram à polícia de Londres mais de 1,1 milhão de libras (quase 8 milhões de reais na cotação atual), mais de 700 mil motoristas foram afetados e a M25 ficou fechada por mais de 120 horas. "É um dia sombrio para o direito de protestar, um pilar da nossa democracia", declarou o Greenpeace.