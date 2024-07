Homem mudou seu nome para Literally Anybody Else (Literalmente Qualquer Outra Pessoa, em português) para concorrer ao cargo de presidente dos EUA - Reprodução

Publicado 18/07/2024 17:02

Um homem do estado do Texas tom ou uma atitude drástica para protestar contra a política nos EUA. O ex-militar de 35 anos e professor de matemática do ensino fundamental Dustin Ebey alterou legalmente seu nome para Literally Anybody Else (Literalmente Qualquer Outra Pessoa, em português) para se candidatar à presidência de seu país.

Literalmente disse que está concorrendo à presidência para protestar contra os atuais candidatos — o atual presidente e Democrata Joe Biden e o ex-presidente Republicano Donald Trump — e mostrar seu desgosto por um sistema que, segundo ele, "frequentemente prioriza batalhas partidárias em vez de soluções reais".

Em plena campanha eleitoral, Literalmente está realizando uma campanha por escrito no Texas, onde não conseguiu ainda as 113.000 assinaturas necessárias para ser inserido na cédula de votação, e deve aparecer nominalmente na cédula do Tennessee, onde disse ter conseguido a quantidade necessária de assinaturas.

"Não se trata necessariamente de chamar a atenção para minhas queixas, mas de dar um lugar para que qualquer um que compartilhe essas queixas se reúna em um ponto", disse ele em entrevista ao canal de TV KTRK.

Literalmente anunciou que Neal David Sutz, um nova-iorquino que atualmente mora na Suíça, será seu vice na chapa.