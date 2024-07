Influenciadora morre após cair de cachoeira enquanto filmava - Reprodução Instagram

Influenciadora morre após cair de cachoeira enquanto filmavaReprodução Instagram

Publicado 18/07/2024 17:55 | Atualizado 18/07/2024 18:32

A influenciadora de viagens Aanvi Kamdar, de 27 anos, morreu na última terça-feira (16) após cair de uma altura de 105 metros durante uma filmagem na cachoeira Kumbhe, em Maharashtra, Índia. Com 278 mil seguidores no Instagram, onde usava o nome @theglocaljournal, Aanvi documentava suas aventuras pelo mundo.



Natural de Mumbai e contadora de profissão, Aanvi estava acompanhada de sete amigos no momento do acidente. Segundo o "Hindustan Times", ela perdeu o equilíbrio e caiu em um desfiladeiro rochoso durante a gravação de um vídeo para suas redes sociais.



Amigos da influenciadora alertaram as autoridades locais, que rapidamente enviaram equipes de resgate ao local. No entanto, as operações foram dificultadas pelo mau tempo. Shantanu Kuveskar, socorrista envolvido na operação, informou ao "Economic Times Of India" que Aanvi "não pôde ser localizada inicialmente".



Após mais de seis horas de buscas, a equipe de resgate conseguiu localizar Aanvi e içá-la do desfiladeiro utilizando uma maca presa a cordas de rapel. "Seis socorristas desceram a colina, enquanto outros 50 ajudaram no topo", explicou Kuveskar. Aanvi não resistiu aos ferimentos e faleceu a caminho do hospital.



Aanvi Kamdar era conhecida por seus roteiros de viagem, focados especialmente na natureza, tanto na Índia quanto no exterior. A comunidade de influenciadores de viagens lamentou profundamente a perda. "Eu não posso acreditar. Isto é profundamente triste e me manteve acordado a noite toda", desabafou a também influenciadora de viagens Aakanksha Monga. "Ela era uma das pessoas mais gentis que eu conheci", acrescentou.