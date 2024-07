Secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken - AFP

Secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony BlinkenAFP

Publicado 19/07/2024 16:23

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, afirmou, nesta sexta-feira (19), que as negociações para um cessar-fogo em Gaza e a libertação dos reféns sequestrados pelo grupo islamista palestino Hamas estão perto da "linha de chegada".

"Acredito que estamos a alguns metros e que avançamos até a linha de chegada" para obter um "acordo que produziria um cessar-fogo, levaria os reféns para casa e nos colocaria em um melhor caminho para tentar construir uma paz e uma estabilidade duradoura", declarou Blinken em um fórum no Colorado (oeste).

"Ainda há questões a serem resolvidas, a serem negociadas. É exatamente isso que estamos fazendo", acrescentou o chefe da diplomacia americana, relembrando, por outro lado, que Israel e Hamas aceitaram o plano de acordo apresentado há várias semanas pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden.

"A questão agora é poder concluir as negociações sobre uma série de pontos críticos que o Hamas ainda não respaldou", afirmou.

As negociações para um cessar-fogo continuam estagnadas, após mais de nove meses de intenso conflito no território palestino, depois do ataque sem precedentes do Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023.

Blinken também destacou que apenas "cruzar a linha de chegada" de um cessar-fogo "não será suficiente" e insistiu na necessidade de um "plano claro" para o período pós-guerra, a fim de evitar que o "caos" aconteça novamente.