Agência de Busca e Resgate da IndonésiaDivulgação

Publicado 19/07/2024 18:41

Cinco pessoas sobreviveram após um helicóptero turístico cair na vila de Pecatu, no sul de Bali, na Indonésia, após ficar preso em uma linha de pipa, disseram autoridades nesta sexta-feira, 19. Dois dos sobreviventes eram australianos e os outros três, indonésios. As informações da ABC News.

"Todas as vítimas puderam ser evacuadas com segurança", disse a Agência de Busca e Resgate da Indonésia em uma declaração nesta sexta-feira, 19. Três pessoas foram transferidas para um hospital. Fotos divulgadas pela agência mostram o helicóptero que transportava as cinco pessoas destruído.

Nyoman Sidakarya, um funcionário da Agência de Busca e Resgate da cidade de Denpasar, disse ao The Jakarta Post que o helicóptero - um modelo Bell 505 Jet Ranger X, de propriedade da Whitesky Aviation - decolou da área do parque cultural Garuda Wisnu Kencana para um passeio por Bali às 14h33, mas teria caído cinco minutos depois.

Segundo a ABC News, a Indonésia, um vasto arquipélago com cerca de 270 milhões de habitantes, tem sido afetada por acidentes de transporte nos últimos anos, incluindo quedas de aviões e naufrágios de balsas. As autoridades dizem que uma equipe está sendo enviada ao local do acidente para uma investigação mais completa.