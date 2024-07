Batata frita superpicante tem venda proibida para menores de 18 anos no Japão - Reprodução

Publicado 19/07/2024 16:53

A Escola de Ensino Médio Rokugo Koka, em Tóquio (Japão), teve de pedir socorro aos bombeiros na terça-feira passada (16), na hora do almoço. Catorze adolescentes (13 meninas e um menino) reclamaram de náuseas, dores de estômago e na boca depois de comerem uma batata frita super picante, que é vendida apenas para maiores de 18 anos.

De acordo com informações da polícia, cerca de 30 adolescentes, na faixa dos 15 anos, consumiram as batatas fritas extremamente picantes, que teriam sido levadas para a escola ilegalmente por um dos alunos.

A empresa que fabrica o salgadinho, a Isoyama Corp, emitiu um comunicado pedindo "desculpas por qualquer inconveniente" aos clientes e "uma rápida recuperação".

O site da empresa proíbe a venda para menores de 18 anos devido ao seu extremo tempero à base de curry e pede aos consumidores que comam com cautela.

A embalagem explica ainda que as batatas fritas são "tão picantes que podem causar dor" e devem ser evitadas por pessoas com pressão alta, estômagos fracos e quem tenha cortes nos dedos. O pacote ainda revela que o efeito colateral mais comum do salgadinho é forte diarreia

Comê-los sozinhos também é perigoso, pois muitos deles podem causar diarreia, alertou a empresa.

Apesar do susto, os jovens que comeram as batatas 'proibidas' foram liberadas rapidamente e se recuperaram rapidamente.