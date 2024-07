Donald Trump e Joe Biden - AFP

Donald Trump e Joe BidenAFP

Publicado 21/07/2024 16:41 | Atualizado 21/07/2024 17:28

Donald Trump atacou Joe Biden após a desistência do democrata à reeleição para a presidência dos Estados Unidos neste domingo (21). O republicano publicou, em sua rede social, a "Truth Social", uma nota criticando medidas do presidente e afirmando que ele não estava apto para concorrer desde o início.

"Joe Biden é o pior presidente, de longe, da história da nossa nação. Ele fez todo o possível para destruir o nosso país, desde a nossa fronteira sul, ao domínio energético, segurança nacional, à nossa posição internacional e muito mais. Ele foi aniquilado num debate devastador, e agora os democratas corruptos e radicais estão o jogando para fora. Ele não estava apto para servir desde o início, mas as pessoas ao seu redor mentiram para a América sobre sua completa e total morte mental, física e cognitiva. Quem quer que a esquerda coloque agora, será apenas mais do mesmo", disparou.





O ex-presidente também afirmou que "seria mais fácil derrotar Kamala Harris", vice de Biden e favorita para ser a candidata à presidência pelos democratas, em conversa por telefone com Kaitlan Collins, âncora da CNN. Ainda não é certo que ela será a adversária de Trump.

Biden anunciou que não será candidato nas eleições presidenciais em pronunciamento feito por suas redes sociais. O mandatário afirmou que que acredita ser "do interesse do seu partido e do país" que ele se concentre exclusivamente nos cumprimentos dos seus deveres até o fim do mandato. Ele também manifestou apoio a Harris para o pleito, que acontece em 5 de novembro.