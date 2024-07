Governadora do Estado americano do Michigan, Gretchen Whitmer - AFP

Publicado 22/07/2024 12:44

A governadora do Estado americano do Michigan, Gretchen Whitmer, declarou nesta segunda-feira (22), apoio à candidatura da vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, para a presidência do país. A líder democrata vinha sendo aventada na imprensa americana como potencial postulante à Casa Branca.

Em comunicado, Whitmer disse estar animada em respaldar Harris, um dia após o presidente Joe Biden desistir dos esforços pela reeleição . A governadora lembrou que Harris já foi promotora pública e apoia o direito ao aborto. "Isso está em forte contraste com Donald Trump, um criminoso condenado que impulsiona a violência", ressaltou, em referência ao ex-presidente e candidato republicano.