Vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris - AFP

Publicado 21/07/2024 21:55 | Atualizado 21/07/2024 21:57

Kamala tem 59 anos e é a primeira vice-presidente mulher negra na história dos Estados Unidos. Nascida em 20 de outubro de 1964 na cidade de Oakland, na Califórnia, ela é filha de pais imigrantes: sua mãe nasceu na Índia e o pai, na Jamaica.

Ela é formada em direito pela tradicional universidade de Howard. Foi eleita procuradora-geral da Califórnia em dois mandatos, de 2011 a 2017, e tornou-se a primeira mulher negra a exercer a função no estado. Em seguida, elegeu-se senadora, assumindo o cargo em 2017, até entrar na chapa de Joe Biden como vice para as eleições presidenciais de 2020.

Ela se descreve como uma defensora de programas sociais e da ideia de aumentar o estado para cobri-los. Apesar do seu passado como promotora, que causou atritos com pessoas de esquerda, que enxergam a função como uma ferramenta para aumentar desigualdades, ela é vista como moderada dentro do Partido Democrata, afirma a "CNN".

No entanto, apesar de suas posições progressistas em questões como casamento gay e pena de morte, alguns eleitores democratas a consideraram "não suficientemente progressista", enfatiza a "BBC".

Harris assumiu protagonismo em algumas das questões do governo Biden. Em 2022, foi ativa em ressaltar os danos causados pela proibição do aborto e pediu ao Congresso a restauração das proteções do caso Roe v. Wade, que garantiam o direito ao procedimento nos Estados Unidos, até serem anuladas pela Suprema Corte em 2022.

Pesquisas

Apesar de Kamala Harris possuir um desempenho superior ao de Joe Biden nas pesquisas, algumas das mais recentes indicam que ainda assim, isso não seria o suficiente para derrotar Donald Trump. Segundo a média de seis pesquisas recentes, realizadas pela CNN, Fox News, ABC e CBS, o republicano possui 48% dos votos, enquanto a democrata tem 47%. Na última quinta-feira (18), uma pesquisa da CBS News/YouGov mostrou que Trump venceria Harris por 51% a 48% e Biden por 52% a 47% (margem de erro de 2,7%).

As convenções nacionais do Partido Democrato, que vão oficializar o candidato para a disputa das eleições, acontecem de 19 a 22 de agosto.