Kamala Harris, vice-presidente dos Estados UnidosJack TAYLOR / POOL / AFP

Publicado 21/07/2024 18:25

Considerada a favorita para disputar as eleições presidenciais americanas após a desistência de Joe Biden , Kamala Harris se manifestou em suas redes sociais. A atual vice-presidente dos Estados Unidos afirmou, neste domingo (21), que sua intenção é conquistar a indicação para a disputa. Ela também disse que fará de tudo para "unir o Partido Democrata" e "derrotar Donald Trump" e sua agenda extremista.

"Em nome do povo americano, agradeço a Joe Biden pela sua extraordinária liderança como Presidente dos Estados Unidos e pelas décadas de serviço prestado ao nosso país. Sinto-me honrada por ter o endosso do Presidente e minha intenção é merecer e conquistar esta indicação. Farei tudo o que estiver ao meu alcance para unir o Partido Democrata – e unir a nossa nação – para derrotar Donald Trump e a sua agenda extrema do Projeto 2025."

Após Biden anunciar que não disputará as eleições, o próprio anunciou apoio a Harris para a corrida. Ela desponta como a favorita para o posto. Políticos como os governadores Gavin Newsom, da Califórnia, e Gretchen Whitmer, de Michigan, também podem ser postulantes. O candidato democrata será oficializado nas convenções do partido, que acontecerão entre os dias 19 e 22 de agosto.