Ex-presidente americano Barack Obama e Joe BidenAFP

Publicado 21/07/2024 19:12 | Atualizado 21/07/2024 19:14

Ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama se manifestou após a desistência de Joe Biden à reeleição. Em nota publicada nas suas redes socias neste domingo (21), ele afirmou que o país "nadará por águas desconhecidas", mas depositou confiança na capacidade do Partido Democrata em escolher um candidato, sem citar Kamala Harris, favorita para assumir oposto.

"Estaremos navegando por águas desconhecidas nos próximos dias. Mas tenho uma confiança extraordinária de que os líderes do nosso partido serão capazes de criar um processo do qual surja um candidato excelente", disse.

Obama também enalteceu Biden e afirmou que o atual mandatário é um "patriota da maior ordem". Ele expressou sua gratidão ao companheiro de partido.

"Joe nunca fugiu de uma luta. Para ele olhar para o cenário político e decidir que deve passar a tocha para um novo candidato, é certamente uma das decisões mais difíceis de sua vida. Mas sei que ele não tomaria essa decisão a menos que acreditasse que era o melhor para a América. É um testemunho do amor de Joe Biden pelo país e um exemplo histórico de um verdadeiro servidor público, mais uma vez colocando os interesses do povo americano à frente dos seus próprios", declarou.

Desistência

Joe Biden desistiu da campanha à reeleição para a presidência dos Estados Unidos neste domingo (21). Em comunicado publicado nas suas redes sociais, o democrata afirmou que acredita ser "do interesse do seu partido e do país" que ele se concentre exclusivamente nos cumprimentos dos seus deveres até o fim do mandato. O presidente manifestou apoio para Kamala Harris, sua vice, visando as eleições de novembro.