Biden desistiu da reeleição e declarou apoio à vice-presidente Kamala Harris na corrida à Casa Branca - AFP

Publicado 22/07/2024 18:38

O candidato republicano à vice-presidência dos EUA, J.D. Vance, fez sua primeira aparição solo na campanha, um dia após o presidente americano, Joe Biden, desistir da reeleição e declarar apoio à vice-presidente Kamala Harris na corrida à Casa Branca .

O senador de Ohio realizou um comício em sua antiga escola secundária em Middleton, sua cidade natal, onde destacou seus laços locais, elogiou seu companheiro de chapa, Donald Trump, e atacou Harris.

"Disseram-me que iria debater com Kamala Harris e agora o presidente Trump irá debater com ela", disse Vance, rindo. "Estou um pouco chateado com isso, para ser honesto com você."

Vance tentou desviar as críticas de que Trump, que se recusou a aceitar a derrota para Biden em 2020 e tentou anular os resultados, é uma ameaça à democracia. O senador afirmou que a verdadeira ameaça veio da pressão dos "democratas de elite" que "decidiram jogar Joe Biden ao mar" e depois fazer com que o partido se alinhasse atrás de um substituto sem disputas nas primárias.

Vance também pareceu questionar o patriotismo de Harris, dizendo que quando ela faz um discurso, "ela fala sobre a história deste país não com apreciação, mas com condenação".

Ele acrescentou: "Nem tudo é perfeito. Isso nunca vai acontecer. Mas você, se quiser liderar este país, deveria se sentir grato por isso. Você deve sentir uma sensação de gratidão. E nunca ouço essa gratidão quando ouço Kamala Harris".