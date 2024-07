Mulher desmaia após ser mordida por cavalo em Londres - Reprodução

Publicado 23/07/2024 11:11 | Atualizado 23/07/2024 12:47

Uma turista desmaiou ao ser mordida por um cavalo da Guarda Real enquanto tentava posar para uma foto no Whitehall, no Centro de Londres, capital da Inglaterra. O incidente aconteceu no último domingo (21).



Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o momento em que a mulher, usando um boné de beisebol preto e uma camiseta de uma banda de rock, grita de dor quando o animal segura seu braço direito com os dentes. Confira o vídeo:

A vítima da mordida se agacha no chão e depois parece desmaiar perto do Museu de Cavalaria Doméstica. Alguns outros turistas que estavam ao redor da mulher ofereceram ajuda enquanto ela perdia a consciência. Em seguida, alguns policiais chegam para verificar a situação.

Os turistas são avisados sobre os riscos de chegar muito perto dos cavalos. Uma placa atrás do animal diz: "Cuidado, o cavalo pode coicear ou morder. Não toque nas rédeas. Obrigado".



Nas redes sociais, é possível encontrar diversos vídeos dos cavalos mordendo os turistas que tentam tirar a famosa foto. No entanto, a maioria das reações envolve apenas sustos e pequenas expressões de dor.