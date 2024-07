Bilhete de raspadinha premiado em mais de R$ 1 milhão foi jogado no lixo por engano - Reprodução

Publicado 25/07/2024 17:45

Um casal do estado americano da Carolina do Sul, por pouco, não joga a sorte, literalmente, no lixo. O prêmio de 200 mil dólares (R$ 1,1 milhão) veio graças a uma raspadinha da Loteria Educacional da Carolina do Sul.

Os novo milionários, que preferem permanecer no anonimato, compraram um bilhete por apenas 5 dólares (cerca de R$ 28). Ao raspar os números, a mulher inicialmente acreditou que era um bilhete não premiado e o descartou na lata do lixo.



Pouco tempo depois, o marido dela viu o bilhete descartado e percebeu que a mulher não havia terminado de raspar por completo. Ela pegou o bilhete e descobriu o prêmio.

Depois do susto, o casal agora está procurando a casa dos seus sonhos, onde o dinheiro será integralmente investido.



As chances de ganhar tal prêmio neste tipo de raspadinha são de uma em 750 mil tentativas.