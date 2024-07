Extorsões são realizadas por gangues - Sebastien Bozon/AFP

Publicado 25/07/2024 14:53 | Atualizado 25/07/2024 15:07

A Meta anunciou na quarta-feira a eliminação de 63 mil contas do Instagram na Nigéria ligadas a fraudes de extorsão sexual, depois que as autoridades do país africano multaram a empresa em 220 milhões de dólares (1,2 bilhão de reais).

As contas eliminadas incluem uma rede de 2.500 perfis vinculados a um grupo de 20 pessoas. Também foram eliminadas 1.300 contas do Facebook e 200 páginas de Grupos do Facebook procedentes da Nigéria por "dar conselhos para realizar fraudes".

Gangues realizam fraudes de extorsão sexual ao fingir serem pessoas do sexo oposto e convencê-las a lhes enviar imagens explícitas de si mesmas e depois ameaçá-las com sua divulgação a menos que lhes enviem dinheiro.

"Apontaram principalmente para homens adultos nos Estados Unidos e utilizaram contas falsas para ocultar suas identidades", indicou a Meta em um comunicado.

O gigante das redes sociais indicou que os fraudadores também miram menores, embora busquem focar em adultos e a maioria de suas tentativas fracassa.

Uma investigação da Segurança Interna realizada entre outubro de 2021 e março de 2023 recebeu 13.000 relatos de extorsão sexual financeira com 12.600 menores nos Estados Unidos, em sua maioria rapazes. As fraudes provocaram pelo menos 20 suicídios, segundo o FBI.

"Os criminosos dedicados à extorsão sexual por motivos econômicos costumam estar localizados fora dos Estados Unidos, principalmente nos países do oeste da África como Nigéria e Costa do Marfim, e do sudeste asiático como Filipinas", disse o FBI em janeiro.