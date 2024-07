Joe Biden e Barack Obama - Mandel Ngan / AFP

Publicado 25/07/2024 13:17

"Eles o expulsaram, entre Pelosi, Obama e outros", disse o candidato republicano às eleições presidenciais de novembro, em entrevista por telefone à Fox News.

A imprensa americana noticiou o papel desempenhado pela ex-presidente da Câmara, Nancy Pelosi, e pelo ex-presidente Barack Obama na retirada de Joe Biden. Trump ironicamente disse que eles pareciam amigáveis na televisão apoiando Biden, "mas nos bastidores (...) foram brutais" com ele.

Biden anunciou em uma carta no domingo que retirou a sua candidatura para um segundo mandato, depois de um debate desastroso no final de junho com Trump e de várias semanas de pressão dos democratas , alguns em público e outros em privado, para que abandonasse a disputa por considerá-lo incapaz de derrotar o republicano nas eleições.