Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel - Abir Sultan / AFP

Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de IsraelAbir Sultan / AFP

Publicado 25/07/2024 13:02

Autoridades do Egito, Israel, Estados Unidos e Catar deveriam se reunir nesta quinta-feira, 25, em Doha, com o objetivo de retomar as negociações para uma proposta de cessar-fogo em três fases para acabar com a guerra entre Israel e Hamas e libertar os reféns restantes. No entanto, um oficial israelense disse que a equipe de negociação de Israel foi atrasada e provavelmente será enviada na próxima semana.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, discursou no Congresso em Washington na quarta-feira, 24, enquanto milhares de manifestantes se reuniam perto do Capitólio dos EUA para denunciar a guerra.

Netanyahu sinalizou que um acordo de cessar-fogo poderia estar se formando após nove meses de guerra, mas, durante seu discurso ao Congresso, ele prometeu continuar com a guerra de Israel até alcançar a "vitória total". Ele ainda criticou os protestos contra a guerra Israel-Hamas na Faixa de Gaza.

O Hamas criticou o discurso nesta quinta-feira e acusou Netanyahu de obstruir os esforços para acabar com a guerra e devolver os reféns. O grupo disse que foi um discurso para melhorar a imagem do primeiro-ministro israelense, após o Tribunal Penal Internacional solicitar a emissão de mandados de prisão contra ele por crimes de guerra. O Tribunal também solicitou mandados para seu ministro da Defesa, Yoav Gallant, e os oficiais do Hamas Mohammed Deif, Yehya Sinwar e Ismail Haniyeh.

"Ele (Netanyahu) é quem frustrou todos os esforços para acabar com a guerra e concluir um acordo para libertar os prisioneiros, apesar dos contínuos esforços dos mediadores do Egito e do Catar, e da flexibilidade e positividade mostradas pelo movimento", disse o grupo terrorista em um comunicado por escrito, alegando que o primeiro-ministro israelense falar sobre intensificar os esforços para libertar os reféns é uma "mentira completa" para enganar a opinião pública.

Eles também rejeitaram a visão de Netanyahu para o futuro de Gaza - que consistiria em uma administração civil desmilitarizada no enclave - e acusaram Netanyahu de ser desonesto sobre a entrega de ajuda à Faixa de Gaza e de minimizar o número de palestinos mortos na guerra em andamento.

Palestinos deslocados pela última ordem militar israelense para deixarem partes da cidade de Khan Younis, no sul de Gaza, dizem que estão dormindo nas ruas. O Ministério da Saúde em Gaza diz que mais de 39.100 palestinos foram mortos na guerra.