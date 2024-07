Navio-tanque MT Terra Nova afundou com 1,4 milhão de litros de combustível - Divulgação / AFP

Navio-tanque MT Terra Nova afundou com 1,4 milhão de litros de combustívelDivulgação / AFP

Publicado 25/07/2024 09:43

Um navio-tanque carregado com 1,4 milhão de litros de óleo combustível industrial virou e afundou na costa de Manila, capital das Filipinas, nesta quinta-feira (25), disseram as autoridades, que tentam conter o vazamento.

O secretário de Transportes, Jaime Bautista, disse que 16 dos 17 tripulantes foram resgatados e quatro deles receberam atendimento médico. Afirmou que a busca pelo tripulante desaparecido continua, mas que o vento forte e as ondas dificultam a operação.O navio MT Terra Nova, de bandeira filipina, virou cedo na baía de Manila, a sete quilômetros da costa de Limay, um município próximo da capital, quando se dirigia para a cidade central de Iloilo. A embarcação "virou e por fim afundou", disse a Guarda Costeira filipina em um relatório.Este serviço indicou que estava investigando "se existia alguma perturbação meteorológica nas águas da zona quando ocorreu o incidente marítimo". Contudo, o vice-almirante Armando Balilo, porta-voz da Guarda Costeira, afirmou que o navio não violou nenhuma regra de navegação em caso de mau tempo.As autoridades detectaram uma mancha de óleo de 3,7 km na água, movendo-se por uma "forte corrente". A equipe de proteção ambiental foi mobilizada para tentar contê-la.Balilo garantiu que as autoridades "estão correndo contra o tempo" para conter o vazamento e evitar a liberação de mais combustível. "Há um grande perigo de que Manila seja afetada, incluindo a costa de Manila" devido ao vazamento, afirmou.Milhares de pescadores e operadores turísticos dependem das águas da Baía de Manila para a sua subsistência. Segundo Balilo, o navio afundou 34 metros abaixo das ondas, o que disse ser "consideravelmente raso", portanto a extração de petróleo do navio "pode ser feita rapidamente".O navio afundou durante períodos de fortes chuvas causadas pelo tufão Gaemi e pela estação das monções em Manila e regiões vizinhas.