Ativistas seguram cartaz com dizer 'Petróleo mata' escrito em alemão - Reprodução/X

Publicado 25/07/2024 07:38

Oito ativistas ambientais foram detidos depois de invadirem o aeroporto de Frankfurt nesta quinta-feira (25), uma ação que forçou a interrupção do tráfego aéreo no terminal mais importante da Alemanha.

Sete dos ativistas detidos conseguiram colocar as mãos na pista e o oitavo ficou bloqueado na cerca de proteção do aeroporto, disse um porta-voz da polícia. Os ativistas ainda não foram totalmente dispersados. Os voos foram retomados progressivamente.

O tráfego aéreo foi interrompido por duas horas até a primeira pista voltar a operar às 7h02 locais (2h02 em Brasília), disse um porta-voz do aeroporto. A segunda pista foi reaberta logo depois, acrescentou. Outra seria reativada em breve.

No entanto, o tráfego continua afetado, segundo o site do aeroporto, que aconselha os viajantes a verificarem a situação dos seus voos.

A ação foi reivindicada pela organização climática Letzte Generation (Última Geração), um movimento ativista da Alemanha que está por trás de várias operações em nome da defesa climática. Entre os métodos mais utilizados e polêmicos estão o bloqueio de estradas e outros locais, colando as mãos no asfalto.

Seis dos seus membros usaram alicates para cortar a cerca de arame do aeroporto e entrar "a pé, de bicicleta ou de skate em diferentes pontos das pistas", disse a organização. Em uma imagem divulgada pelo grupo, um manifestante aparece sentado no asfalto com uma faixa que diz "petróleo mata".

O grupo pressiona por um acordo internacional vinculante para acabar com a utilização de petróleo, gás e carvão até 2030. Protestos semelhantes ocorreram na quarta-feira em vários aeroportos da Europa.

Ativistas da Última Geração interromperam brevemente o tráfego no aeroporto de Colônia-Bonn, enquanto outros manifestantes foram detidos no Heathrow, em Londres. A aviação mundial é responsável por cerca de 2,5% das emissões globais de carbono, mais do que as pegadas de carbono somadas do Brasil e da França.